פאגי צעיר: בכפוף לתנאי הבנק ולכלל התנאים המפורטים בטופס ההצטרפות למבצע, לרבות בתנאי הזכאות להצטרפות למבצע ולהטבות. 1("תנאי הזכאות": לקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי; אחדהשותפים בחשבון לומד בסמינר/מכון להכשרה מקצועית שמשך הלימודים בו הוא לפחות שנה; אחד השותפים בחשבון הינו בין הגילאים 18-25 בעת ההצטרפות למבצע. 2) מענק בסך של 400 ש"ח, יינתן ללקוח העומד בתנאי הזכאות. 3) מענק בסך של 1,000 ₪, יינתן ללקוח העומד בתנאי הזכאות, ולאחר כניסת 3 משכורות חודשיות רצופות לחשבון, בסך 5,000 ₪ לפחות כל חודש. אין כפל מבצעים/הטבות. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן המבצע. הבנק רשאי לשנות את תנאי המבצע/ההטבות או להפסיקם בכל עת.

מסלול גולד:1) בכפוף לתנאי ההצטרפות למבצע ולתנאים המזכים המפורטים בהמשך ובהעברת משכורת ראשונה לחשבון. 2) המענק יינתן ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון משכורת פרטי (לא עסקי), לאחר העברת 3 משכורות במשך 3 חודשים רצופים לפחות בחשבון הנפתח. מענק אחד בלבד יינתן לכל חשבון. כללי: תוקף ההצעה עד לשינוייה/ביטולה ע"י הבנק. השירותים והמוצרים המפורטים וכן להסדרים הנהוגים בבנק ולתנאיו. אין כפל הטבות וההטבות www.pagi.co.il לעיל כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק, בטופס ההצטרפות למבצע, ולפי העניין גם באתר הבנק ניתנות לניצול פעם אחת בלבד. גולד: ההצטרפות למבצע מותנית בצירוף החשבון לשירות דואר אונליין ומיועדת אך ורק ללקוחות פרטיים (לא עסקיים) חדשים, אשר לא ניהלו חשבון בבנק (למעט חשבון תמורה( במהלך 5 השנים שקדמו למועד פתיחת החשבון (להלן: "תנאי ההצטרפות למבצע"). אין כפל מבצעים ואין מעבר ממבצע למבצע. הבנק ראשי לשנות את תנאי ההצעה/ההטבות או להפסיקן בכל עת. יובהר כי ניתן יהיה לממש את הטבת ההצטרפות עד חצי שנה מיום ההצטרפות למועדון. לאחר הבחירה בהטבת ההצטרפות, לא ניתן להחליפה בהטבת הצטרפות אחרת המוצעת במבצע. ההטבות יינתנו בכפוף לעמידה בכל התנאים להלן במצטבר (להלן: "התנאים המזכים"): א. הלקוח עומד בתנאי ההצטרפות. ב. יופקדו בחשבון במהלך התקופה הרלוונטית לגבי כל אחת מההטבות, משכורות חודשיות באופן שוטף וקבוע ו/או תיק נכסים. ג. שימוש חודשי בסך 1,000 ₪ ומעלה בכרטיס אשראי שיונפק ללקוח במסגרת החשבון באמצעות הבנק (לא כולל כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים). הכל בכפוף וכמפורט בטופס ההצטרפות למבצע ובמסמכי הבנק. משכורת: כהגדרתה בנהלי הבנק ובטופס ההצטרפות, בסכום מצטבר של 7,000 ₪ ומעלה.

פאגי דינאמי: *הלוואה זו נושאת ריבית בשיעור של פריים + 4.9%. ללקוח שיעמוד בתנאי הזכאות יבוצע מידי חודש בחודשו חיוב וזיכוי ריבית. אין לראות בפרסום זה משום הצעה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו. אי עמידה בפרעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המבצע כפוף לתנאים המלאים המפורטים בטופס ההצטרפות וכן להסדרים הנהוגים בבנק. אין כפל מבצעים/הטבות. ההטבות מותנות בהפקדת משכורות חודשיות (כהגדרתן בנהלי בבנק ובטופס ההצטרפות) לחשבון בסכום כולל של 5,000 ₪ לפחות. הבנק רשאי לשנות את תנאי המבצע או להפסיקו בכל עת.

חשבון אברך: חשבון עו"ש ליחידים, פרטי (לא עסקי) המתנהל ע"י לקוח שהציג לבנק אישור לימודים מה"כולל" בו הוא לומד. החשבון מיועד לאברכי כולל עד גיל 35 בלבד. סיווג חשבון אברך יהיה בתוקף למשך שנה אקדמית אחת בלבד (עד 31/10) וחידושו למשך שנה אקדמית נוספת מותנה בהצגת אישורים עדכניים. אין כפל הטבות הבנק רשאי לשנות את ההטבות ו/או להפסיקן בכל עת חשבון המסווג כ"חשבון אברך" לא יהיה זכאי לכל הטבה אחרת במסגרת קבוצת אוכלוסייה אחרת/ מבצע של הבנק/באופן אחר למעט הטבות פרטניות בעמלות והטבות בעמלות לפעולות באינטרנט ההטבות יוענקו לאחר עמידה בתנאים ובתבחינים המפורטים במסמך זה, ללקוח העומד בהתחייבויותיו כלפי הבנק. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן שירותים לרבות מתן אשראי כלשהו. השירותים כפופים וכן להסדרים הנהוגים בבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.



פאגי קצבי: ההטבות יינתנו ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי (לא עסקי) ועומד בתנאים המפורטים לגבי כל אחת מההטבות. *הייעוץ הכלכלי יינתן למשפחה בת 5 נפשות ומעלה. הייעוץ הכלכלי יינתן ע”י גורם חיצוני ואין הבנק אחראי לתוכנו ו/או לפעילות המבוצעת במסגרתו, לרבות נטילת אשראי ו/או ביצוע השקעות. ההצטרפות לתכנית/למבצע כפופה לשיקול דעת הבנק. השירותים וכן להסדרים הנהוגים בבנק. אין כפל מבצעים/ ,www.pagi.co.il והמוצרים המפורטים לעיל כפופים לתנאים המלאים המפורטים בטופס המבצע, במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר הבנקהטבות, וההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד. אין מעבר ממבצע למבצע. הבנק רשאי לשנות את תנאי ההטבות או להפסיקן בכל עת.